كورونا.. ارتفاع ملحوظ بحالات الشفاء في البصرة

2022/02/24 | 14:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … افاد مصدر في دائرة صحة البصرة، اليوم الخميس، بتسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية في المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الموقف الوبائي لدائرة صحة البصرة سجل اليوم، شفاء 390 حالة من فيروس كورونا، بعد اكتسابها الشفاء التام، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.وأشار الى […]

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