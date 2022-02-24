كتلة امتداد لـ(ايرث نيوز): نتوقع إدارة مختلفة من الحلبوسي لمجلس النواب

2022/02/24 | 14:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت كتلة امتداد النيابية، اليوم الخميس، انها تتوقع إدارة مختلفة لمجلس النواب من قبل الرئيس محمد الحلبوسي.وقال رئيس الكتلة النائب محمد نوري في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “كتلة امتداد النيابية تتوقع التجديد في البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة، والعمل بطريقة مختلفة عن الطريقة السابقة التي اديرت”، متوقعاً “ادارة جديدة مختلفة من محمد […]

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