جنايات ديالى تبرئ الصحفي عباس الاركوازي من التهم الموجه اليه

2022/02/24 | 14:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت محكمة جنايات ديالى الثانية، اليوم الخميس، حكما ببراءة الصحفي عباس الاركوازي من التهم الموجهة اليه.وقال مصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “محكمة جنايات ديالى الثانية قررت براءة و رد التهم الموجهه الى الصحفي عباس الاركوازي”.وأضاف ان “قضية الصحفي وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقية، على خلفية مناشدة رئيس الوزارة اثناء […]

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