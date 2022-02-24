خطر حتى على بوتين نفسه.. كيف يؤثر غزو روسيا لأوكرانيا على العالم؟

2022/02/24 | 14:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كان الدبلوماسيون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اللحظة الأخيرة يطالبون بالسلام، بدأت النيران الروسية تنهمر على أوكرانيا.

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