بالصور:آثار القصف الروسي في أوكرانيا

2022/02/24 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دقائق من إعلان الرئيس الروسي

فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية في

أوكرانيا، فجر الخميس، سمع دوي

انفجارات في العاصمة كييف ومدن

أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد

سواحل البلاد.





وتظهر الصور آثار

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