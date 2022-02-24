المجتمعية توقف 3 حالات ابتزاز الكتروني وحالتي عنف أسري

2022/02/24 | 14:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، من ايقاف 3 حالات ابتزاز الكتروني وحالتي عنف أسري.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الشرطة المجتمعية أوقفت 3 حالات ابتزاز الكتروني، اثنتان منها في محافظة الأنبار والثالثة في محافظة كربلاء”.وأشار الى “إيقاف حالتي عنف أسري إحداهما في الأنبار …

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