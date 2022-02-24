أردوغان مستنكراً: العملية الروسية في أوكرانيا ضربة قاصمة لأمن المنطقة

2022/02/24 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرار الحكومة الروسية شن عملية عسكرية خاصة في أراضي أوكرانيا فجر اليوم الخميس.وشدد أردوغان على أن أنقرة تعتبر العملية الروسية “مخالفة للقانون الدولي وضربة قاصمة لأمن واستقرار ورخاء المنطقة”، مؤكدا أنه بحث مستجدات الوضع هناك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأعلن أردوغان أنه سيقوم بما يقع […]

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