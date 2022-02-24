الفتح يحذر من “مؤشر خطير جداً” في أداء البرلمان الجديد

2022/02/24 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الخميس، ان مجلس النواب الحالي تجاوز صلاحياته وخلط بين الإجراءات التنفيذية والتشريعية، محذرا من أن الخلط في استخدام السلطات “خطير جداً”.وقال الهلالي لوكالة/المعلومة/، إن “غياب الجانب السياسي وتأخير تشكيل الحكومة فتح المجال امام اعضاء مجلس النواب باستخدام السلطات التشريعية والتنفيذية بذات الوقت”.وأضاف، أنه “في الوقت الذي […]

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