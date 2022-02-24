بالفيديو.. اشتباكات بين مروحيات روسية وقوات اوكرانية

2022/02/24 | 15:02 - المصدر: الايام نيوز

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اشتباكات بين مروحيات روسية وقوات اوكرانية أولاً على الايام نيوز.

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