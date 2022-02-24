2022/02/24 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PEuY9pr74SM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لـ الناتو رداً على الغزو الروسي لـ أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لـ الناتو رداً على الغزو الروسي لـ أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).