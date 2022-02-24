القوات الروسية تجتاح اوكرانيا في عملية عسكرية واسعة

2022/02/24 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

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اجتاحت القوات الروسية الأجزاء الشرقية من أوكرانيا، وبررت هجومها العسكري بالدفاع عن الانفصاليين الموالين لموسكو.

وبحسب وسائل إعلام اوكرانية، فإن دوي إطلاق نار سُمع بالقرب من المطار الرئيسي في كييف، مشيرة إلى أن المطار ألغى جميع الرحلات، وقالت أن روسيا نفذت ضربات صاروخية على البنية الأساسية للبلاد وعلى قوات حرس الحدود.

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