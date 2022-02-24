الرئيس الإيطالي يدعو مجلس الدفاع الأعلى لاجتماع استثنائي

2022/02/24 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، إلى عقد اجتماع اليوم الخميس، للمجلس الأعلى للدفاع في مقر الرئاسة الإيطالية، عند الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي.في السياق ذاته، دعا رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية “كوباسير”، أدولفو أورسو إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة عند الساعة 11.30 من صباح الخميس.ووفقا لما علمته مصادر إعلامية، ففي […]

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