إيقاف الدوري الأوكراني - عاجل

2022/02/24 | 15:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت رابطة الدوري الأوكراني، اليوم الخميس، عن إيقاف المسابقة المحلية تمامًا بسبب تداعيات الحرب مع روسيا بعد اشتعال الأحداث في الساعات القليلة الماضية.

وأقيمت 18 جولة من بطولة الدوري الأوكراني حتى الآن، ويتصدر شاختار دونيتسك الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن منافسه دينامو كييف

وأصدرت الرابطة قرارها من خلال بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني في الساعات الماضية، ويبدو أنه يأتي بعد تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإعلانه التدخل العسكري في منطقتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين.

وأكد البيان الرسمي أن "قرار إيقاف بطولة الدوري الأوكراني، جاء بعد إعلان الأحكام العرفية في البلاد من قبل الحكومة في الساعات الماضية".

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