الروبل يقلص خسائره مع تصاعد حدة العملية الروسية

2022/02/24 | 15:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قلصت العملة الروسية من خسائرها التي تعرضت لها في وقت سابق اليوم الخميس، وتم تداول الدولار في تعاملات بعد الظهيرة عند مستوى 83 روبلا.وبحلول الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، تم تداول الدولار عند مستوى 82.97 روبل، بزيادة قدرها 1.81 روبل عن سعر التسوية السابق، وقبل ذلك من التعاملات بلغ سعر صرف الدولار مستوى […]

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