كبرى شركات الطيران العربية تعلق رحلاتها إلى أوكرانيا

2022/02/24 | 15:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علقت كبرى شركات الطيران العربية، الخطوط الجوية القطرية والإمارات، اليوم الخميس، رحلاتها إلى أوكرانيا بسبب الوضع المستمر في الدولة الواقعة بشرق أوروبا.وأعلنت روسيا في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب الروسي اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، […]

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