الناتو يندد بأقسى العبارات الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/24 | 15:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ واع

ندد حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الخميس، باقسى العبارات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ودعا الحلف في تصريحات تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا فورا"، مبينا انه "لن يترك الحلفاء وملتزمون بالدفاع عنهم".

واضاف، "سنرد بحزم على التصعيد الروسي"، مشيرا الى ان "هناك تكاليف كثيرة ستكون لروسيا بسبب غزو أوكرانيا".

وتابع الناتو "لن نقبل الانتهاك العنيف للقانون الدولي"، منددا "بأقسى العبارات الغزو الروسي لأوكرانيا".

وذكر ان "خطراً جديداً يهدد الامن وننسق مع الاعضاء لمواجهة الخطط الروسية".

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