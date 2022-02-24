روسيا وأوكرانيا.. أهم تطورات

2022/02/24 | 15:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نخصص في هذا الإطار أهم تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي وصفه المستشار الألماني أولاف شولتس بـ"يوم أسود لأوروبا".

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