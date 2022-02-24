2022/02/24 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت القنصلية الأميركية في العراق، الخميس، أنها قدمت لقوات الأمن الكردية "الآسايش" معدات أمنية بقيمة 500,000 دولار خلال حفل في مقر آسايش في أربيل.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت القنصلية في بيان تابعه "ناس"، (24 شباط 2022)، أن "القنصل العام بالدينو قدم معدات أمنية بقيمة 500,000 دولار اليوم خلال حفل في مقر آسايش في أربيل".

وأوضحت السفارة أنه "بعد توقف عمليات المساعدة في مكافحة الإرهاب بسبب كوفيد 12، استأنفت الولايات المتحدة عمليات المساعدة الأمنية ببرامج تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار مخطط لها خلال العامين القادمين".

وذكرت القنصلية أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة دعم شعب إقليم كردستان العراق والهزيمة المستمرة لداعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان يتلقى معدات أمنية بقيمة نصف مليون دولار من واشنطن (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان يتلقى معدات أمنية بقيمة نصف مليون دولار من واشنطن (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).