إلى من يهمّهُم أمرُ الاقتصاد

2022/02/24 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

رسمُ السياسة الأقتصادية، وأتّخاذ

قرارات اقتصادية لها آثار كبيرة وخطيرة

وممتدّة إلى أمدٍ غير منظور، أو مجرد

الإعلان عنها في وضعٍ مأزوم، ليس

إعلاناً مدفوع الثمن في صحيف

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