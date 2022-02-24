وزير وشخيصات أمنية رفيعة في ديالى لمناقشة الحد من “عمليات التهريب”

2022/02/24 | 15:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، وصول شخصيات رفيعة بينها وزير الزراعة الى كركوك لمناقشة الحد من عمليات التهريب.وقالت الخلية، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “وزير الزراعة (محمد كريم) ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا الى محافظة كركوك ، لعقد اجتماع مع مدراء مكافحة الجريمة الاقتصادية لمحافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى […]

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