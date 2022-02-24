الإعمار تستأنف العمل بمشروع بطريكية بابل الكلدانية في بغداد

2022/02/24 | 15:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، استئناف العمل بمشروع بطريكية بابل الكلدانية في بغداد.وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان، أن “تنفيذ المبنى يتم وفق مواصفات خاصة تحافظ على الطراز الأثري والديني للكنيسة، لتكون معلماً مهماً ورائداً للطائفة المسيحية في الشرق الاوسط، لما تمثله من اهمية دينية كونها الكنيسة الرئيسة للطائفة الكلدانية”.[…]

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