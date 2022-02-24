شاهد.. الناتو يعلن موقفه من غزو اوكرانيا .. “ليس لدينا نية لإرسال قواتنا هناك”!

2022/02/24 | 15:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في كلمة حول الاجتياح الروسي لأوكرانيا أن خطرا كبيرا يهدد أمن أوروبا بعد الغزو الشامل لأوكرانيا .

وقال ايضا أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لحظة فارقة في تاريخ القارة الأوروبية حيث انه تم رغم الإنكار ونشر المعلومات الزائفة.

وقال معقباً أن موسكو تتحمل مسؤولية الهجوم على أوكرانيا بالكامل وهو انتهاك للقانون الدولي , واختتم كلامه بإعلان موقف الناتو حيث قال : “ليس لدينا أي خطط لإرسال قوات برية الى أوكرانيا”.

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