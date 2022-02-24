“أرامكو” تقفز للمرتبة الثانية كأكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية

2022/02/24 | 15:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قفزت شركة “أرامكو” السعودية إلى المرتبة الثانية كأكبر الشركات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية بلغت 2.25 تريليون دولار.وجاء ذلك بعد ارتفاع سعر سهم الشركة اليوم الخميس بأكثر 3% عند 42.25 ريالا (11.26 دولار أمريكي)، وذلك بعد أن قفزت أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ سبتمبر […]

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