2022/02/24 | 15:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JOG6LRVe8zw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حـلاوة الـدهـين ..أشهـر المـواريث الشعـبية فـي الـنجـف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حـلاوة الـدهـين ..أشهـر المـواريث الشعـبية فـي الـنجـف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).