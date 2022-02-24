تأجيل موعد صرف راتب المعين المتفرغ

2022/02/24 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل، اليوم الخميس، عن تأجيل صرف راتب المعين المتفرغ الى الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "تم تمويل راتب المعين المتفرغ لشهر شباط من دائرة المحاسبة في وزارة المالية وانجاز قوائم صرف الرواتب، الا ان الاجراءات الامنية المتخذة بقطع الطرق امام العجلات والموقع الجغرافي لمصرف الرافدين فرع وزارة العمل ضمن مجمع الوزارة ادى الى صعوبة وتعذر دوام اكثر موظفي المصرف والهيئة والوزارة اليوم الخميس".

واضافت ان "ذلك أدى لتأجيل اطلاق راتب شباط الى الاسبوع المقبل بعد انتهاء الزيارة الرجبية".

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