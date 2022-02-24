وفاة طفل بصعقة كهربائية في الناصرية

2022/02/24 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات اثر صعقة كهربائية في عمود للكهرباء امام منزله في الناصرية.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "ذوي الطفل تقدموا بشكوى امام القضاء ضد دائرة كهرباء الناصرية".

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