القوة الجوية: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ضد نوروز

2022/02/24 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد المدرب المساعد لنادي القوة الجوية الكابتن علي وهيب، اليوم الخميس، استعداد فريقه الى مباراة فريق نوروز يوم غد الجمعة المصادف 25 من الشهر الجاري ضمن الجولة ال 23 من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال وهيب بتصريح خصه الى وكالة (بغداد اليوم) : ان "فريق القوة الجوية استعاد نغمة الانتصارات في المباراتين السابقة من الدوري فضلا عن الحالة النفسية للاعبين الذي عمل عليها الملاك التدريبي".

واضاف: "تمنى من جمهور القوة الجوية ان يكون مساندا للفريق كما عودنا لذلك فان مباراة نوروز ستكون مهمة النسبة لنا من اجل حصد العلامة الكاملة لنه سيدفعنا اكثر الى المراكز المتقدمة".

وأشار وهيب الى ان "فريق القوة الجوية في اخر ثلاث مباريات كان يعاني من الإصابات والغيابات والى هذه اللحظة لم تكتمل عناصر الفريق لا الفنية والعديدة ونتمنى ان يكون اللاعبين جاهزين الى مباريات القادمة سيما المحترف الافريقي وليسون الذي غاب عن الفريق لمدة 3 اشهر بسبب إجراءات السفر و مولر اللاعب البنمي لم يخدم الفريق خلال الفترة الماضية".

و ختم : "نعسى الى اكتمال صفوف الفريق ليس فقط على مستوى الدوري لكن الى البطولة اندية اسيا و سيكون هنالك استعداد اكبر و معسكرات وساعة من اجل خوض غمار اقوى منافسة في القارة الصفراء".

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