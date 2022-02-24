ستولتنبرغ: عقد قمة افتراضية للناتو يوم غد الجمعة

2022/02/24 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 شباط، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.وأضاف ستولتنبرغ: “لقد قررت تنظيم عقد قمة افتراضية للحلفاء لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لاحقا”.وأوضح ستولتنبرغ، أن القمة ستناقش إجراءات حماية الحلفاء في “الواقع الجديد”.وتابع […]

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