توزيع مستحقات المزارعين في صلاح الدين

2022/02/24 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلنت مديرية الحبوب في صلاح الدين، اليوم الخميس، عن توزيع مستحقات المزارعين للعام الماضي.

وقال مدير فرع الحبوب في صلاح الدين المهندس جاسم محمد الجميلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بتوجيه من قبل وزير التجارة علاء الجبوري، ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب باسم العگيلي، تم تسلّم الإشعار الخاص بمستحقات المزارعين للموسم التسويقي 2021".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد تخصيص مبلغ قدرة 36 مليار دينار لمزارعي محافظة صلاح الدين"، مشيراً الى انه "سيتم توزيع الصكوك للمزارعين فور نزول الاشعار بحساب الفرع في المصرف".

وتابع الجميلي: "ننتظر تعزيز الفرع بالمبالغ المتبقية في القريب العاجل لتسديد مستحقات المزارعين وانهاء هذا الملف بشكل كامل".

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