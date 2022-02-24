"الغزو الروسي".. أزمة المصطلح تتلاشى بعدما أمطرت الصواريخ مدنا أوكرانية

2022/02/24 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت روسيا، الخميس، غزوا شاملا لأوكرانيا من البر والجو والبحر، في أكبر هجوم تشنه دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وفيما يمثل تأكيدا لأسوأ مخاوف الغرب.

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