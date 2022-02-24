انفجارات في ما لا يقل عن 16 موقعًا بأوكرانيا.. مشاهد للأضرار والنزوح الجماعي والتحركات العسكرية

2022/02/24 | 15:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العنان لغزو عسكري متعدد الجبهات واسع النطاق.لا توجد مدينة آمنة.تم الإبلاغ عن الانفجارات في ما لا يقل عن 16 موقعًا في أوكرانيا في جميع الأنحاء، من كييف إلى ماريوبول وأوديسا في الجنوب، ووصولًا إلى مدينة لفيف.

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