2022/02/24 | 15:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لمعهد اتلانتك الامريكي لسياسات الشرق الاوسط ، الخميس، ان نتائج السياسات المائية لتركيا وتغير المناخ ادى الى جفاف غير مسبوق في المنطقة مما وضع قضية المياه على رأس جدول الأعمال السياسي للجهات الفاعلة المحلية والإقليمية وخصوصا فيما يتعلق بنهر الفرات.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” بناء تركيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد اتلانتك الامريكي: ندرة المياه في نهر الفرات قد تؤدي الى اشعال حرب اقليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد اتلانتك الامريكي: ندرة المياه في نهر الفرات قد تؤدي الى اشعال حرب اقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).