رئيس وزراء بريطانيا يدعو إلى قمة طارئة لقادة حلف الناتو

2022/02/24 | 15:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إلى قمة طارئة لقادة حلف الناتو، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.وقال جونسون في تغريدة عبر “تويتر”، ان العملية الروسية الجديدة “كارثة لقارتنا”، مؤكدا أنه “سيخاطب مواطني المملكة المتحدة بهذه المناسبة”.وتابع، “سأتحدث أيضا مع زملائي زعماء مجموعة السبع، كما …

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