تأجيل صرف راتب المعين المتفرغ إلى الأسبوع المقبل

2022/02/24 | 15:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل اطلاق راتب شباط الى الاسبوع المقبل بعد انتهاء الزيارة الرجبية".

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