2022/02/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
عماد عبد اللطيف سالم
لا تحليلَ لديّ ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا هي كويتُ كَ يا فلاديمير بوتين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عماد عبد اللطيف سالم
لا تحليلَ لديّ ..
ولا إضافة.
لستُ "مَعَ" ، أو "ضِدّ" .
لاشأن لي ، لا بـ"الناتو"، ولا
باستراتيجيّات وتكتيكات ومصالح "القوى
العظمى"، ولا بإرادات "الإمبرياليّات"
الأخرى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا هي كويتُ كَ يا فلاديمير بوتين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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