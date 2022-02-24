أوكرانيا هي كويتُ كَ يا فلاديمير بوتين



أوكرانيا هي كويتُ كَ يا فلاديمير بوتين
2022/02/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.

عماد عبد اللطيف سالم

 

لا تحليلَ لديّ ..

ولا إضافة.

لستُ "مَعَ" ، أو "ضِدّ" .

لاشأن لي ، لا بـ"الناتو"، ولا

باستراتيجيّات وتكتيكات ومصالح "القوى

العظمى"، ولا بإرادات "الإمبرياليّات"

الأخرى

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