أوكرانيا هي كويتُ كَ يا فلاديمير بوتين

2022/02/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

لا تحليلَ لديّ ..



ولا إضافة.

لستُ "مَعَ" ، أو "ضِدّ" .

لاشأن لي ، لا بـ"الناتو"، ولا

باستراتيجيّات وتكتيكات ومصالح "القوى

العظمى"، ولا بإرادات "الإمبرياليّات"

الأخرى

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