2022/02/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

كلّ تاريخ العراق "الحديث"، لا يزيد عن

مائة عام.

قبل ذلكَ أيضاً، مثلما هو أثناءه ..

كان خرابُنا (دائماً)..



عميماً ..

وضارِباً في القِدم.

كانت تجارتنا "ترحاليّة"، فلم يُر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أصول الخراب العراقي العميق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أصول الخراب العراقي العميق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).