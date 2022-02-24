تعويضات حرب الكويت: مسار داكن في التاريخ الاقتصادي للعراق

2022/02/24 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.مظهر محمد صالح

تولى البنك المركزي العراقي بالانابة

عن المالية المالية العراقية تسديد آخر

مبلغ او قسط من تعويضات حرب الكويت وهو

بحدود 43.6 مليون دولار ذلك في 10 كانون اول

/ديسمبر 2021، بموجب

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