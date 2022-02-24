ائتلاف المالكي: ملف الكتلة الاكبر يحسم بعودة التوافق بين الاطار والصدر

2022/02/24 | 15:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..شدد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، على ضرورة عودة التوافق السياسي بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لحسم ملف الكتلة الاكبر والاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال جعفر لوكالة /المعلومة/، إن “عدم التوصل الى اتفاق او تفاهم بين القوى الشيعية وخاصة بين الاطار التنسيقي والصدر سيجعل قضية الكتلة الأكبر غامضة وغير واضحة”.[…]

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