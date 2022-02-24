-ميزوبوتاميا- ترجمة إغريقية ل -بيث نهرين- الآرامية وليس العكس! - علاء اللامي

2022/02/24 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي يعتقد كثيرون أن مصطلح "بلاد ما بين النهرين/ بلاد الرافدين" هو ترجمة عربية مأخوذة عن المصطلح الإغريقي "ميزوبوتاميا/ ميتسوبوتاميا"، وهذا كلام خاطئ يتكرر في الموسوعات المعلوماتية على النت وفي الدراسات الإناسية الاستشراقية والعربية وهو غير دقيق تماما؛ فعبارة "بيث نهرين" الآرامية، هي الأصل وكانت متداولة في عهد الدولة الآشورية التي تأسست في بلاد الرافدين خلال القرن الرابع عشر ق.م، وزالت من الوجود كدولة ......





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