تعليق على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير - رشيد غويلب

2022/02/24 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب فالتر باير قيادي في الحزب الشيوعي النمساوي وسكرتيره الأسبق، ومنسق شبكة "ترنسفورم" التابعة لحزب اليسار الأوربيفالتر باير: القومية والامميةترجمة: رشيد غويلبكنت مخطئا في نقطة واحدة: استراتيجية بوتين ليست عقلانية.



يمكن للمرء أن يقول مثلا، أن الاعتراف بـ "الجمهوريتين الشعبيتين" لم يُغير الوضع الراهن؛ ويمكن للمرء أن يقول أيضا، أن نشر القوات الروسية أدى إلى إنهاء القتال الذي كان مشتعلاً.



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