حرب إعادة التموضع - عباس علي العلي

2022/02/24 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي مع اندلاع الشرارة الأولى للتدخل الروسي في أوكرانيا أو هكذا يطلق عليه أعلاميا بدأت في عالم الجغرافية السياسية مفاعيل إعادة التموضع السياسي والعسكري للقوة في شرق أوربا، لنشهد لاحقا ولادة خريطة جيوسياسية جديدة قد تمتد بأثارها عقودا قادمة عديدة بمتتاليات القرار الروسي المدعوم سرا وعلنا من قوى كبرى عالمية وإقليمية، وترسخ معها توزيع التحالفات الدولية الحالية والقادمة التي ستطيح عاجلا بقوة التفرد الأمريك ......





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