الداخلية تكشف عن زيادة في حالات الانتحار وتحدد المحافظات الأكثر تضرراً

2022/02/24 | 16:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشفت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، الخميس، عن معدل حالات الانتحار شهرياً والمحافظات الأعلى نسبة، فيما أشارت الى العمل على غلق مواقع تُحرِّض على الانتحار.وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية لوكالة الأنباء العراقية وتابعته /المعلومة/ إن “هناك زيادة في عدد حالات الانتحار لاسيما بين الشباب”، مبيناً، أن “الأسباب كثيرة منها […]

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