2022/02/24 | 16:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهجت درسون زارت نائبة الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، السيدة إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو أهوار الجبايش ” يرافقها كل من: السفير الهولندي لدى العراق، السيد ميشيل رينتينار، و ادوارد جورج من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة ” الفاو ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثلة الأمم المتحدة والسفير الهولندي ومندوبون لمنظمات دولية في زيارة الى أهوار الجبايش بالعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثلة الأمم المتحدة والسفير الهولندي ومندوبون لمنظمات دولية في زيارة الى أهوار الجبايش بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).