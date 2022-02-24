أصداء النزاع الروسي-الاوكراني تتردد في الخليج الغني بموارد الطاقة

2022/02/24 | 16:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلات وسكان في محطة للمترو في كييف في 24 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب/AFP دانيال ليال دبي (أ ف ب) – تتردد أصداء النزاع الروسي الأوكراني في الخليج الغني بموارد الطاقة حيث يواجه كبار منتجي النفط والغاز معضلة اقتصادية وسياسية تتعلق بالمساعدة على وقف ارتفاع الأسعار وتغطية النقص المحتمل في الإمدادات في […]

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