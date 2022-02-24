2022/02/24 | 16:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mTtG3IZt2Hk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.بلحسن اليحياوي: روسيا تبدا الغزو وتقصف مدنعدة والغرب يتوعد: العواقب ستكون وخيمة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.بلحسن اليحياوي: روسيا تبدا الغزو وتقصف مدنعدة والغرب يتوعد: العواقب ستكون وخيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).