زعماء الناتو يعقدون قمة افتراضية خلال ساعات لمناقشة العملية الروسية

2022/02/24 | 16:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 فبراير، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.وأضاف: “لقد قررت تنظيم عقد قمة افتراضية للحلفاء لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لاحقا”.وأوضح ستولتنبرغ، أن القمة ستناقش إجراءات حماية الحلفاء في “الواقع الجديد”.وتابع الأمين […]

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