2022/02/24 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في كرستان

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