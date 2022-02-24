لبنان العالق بين حزب الله والسنيورة

2022/02/24 | 16:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يسعف المشهد اللبناني حزب الله بشعار انتخابي جديد، فكرر شعاراً كان اعتمده في الانتخابات السابقة: "نحمي ونبني"! ولكن من نحمي وكيف نبني؟ والحزب اذ يدرك هشاشة شعاره وضعف صلته بما يصيب اللبنانيين من كوارث ومن بينهم بيئته، راح يبحث عن عدو يتمكن عبره من رفع منسوب التعبئة، أو ما يسمى في لبنان "شد العصب".لكن هذه المهمة بدورها ليست بمتناول الحزب."العدو الخارجي" في حالة هدنة يصعب معها توظيفه، و"العدو الداخلي" في حال من الاستعصاء، فسعد الحريري أعلن استنكافه عن خوض الانتخابات، والطائفة السنية في حال من

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