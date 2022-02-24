أردوغان يكشف موقفه من هجوم روسيا على أوكرنيا ويجري اتصالا مع زيلينسكي

2022/02/24 | 16:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا ووصفها بـ"غير المقبولة" في كلمة متلفزة له الخميس

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