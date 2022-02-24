2022/02/24 | 16:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت روسيا فجر الخميس 24 شباط/فبراير 2022 بتوقيت بغداد ما أسماه رئيسها فلاديمير بوتين "عملية عسكرية خاصة" في الداخل الأوكرانية.

قال مدونون عراقيون في سخرّية إن العراق يتفرج لأول مرة حربًا على التلفاز فالحروب عادةً في أرضه

جاء ذلك بعد قرابة شهر من الترقب لحروب أو غزو محتمل من روسيا لأوكرانيا، وتحذيرات غربية من مخاطر الغزو.

وندد زعماء ودول العالم بالعملية الروسية مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد بمحاسبة روسيا، كما ندد في العملية زعماء الناتو والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وتفاعلت وسائل الإعلام العراقية مع الحدث العالمي.

ومن يعرف الحروب أكثر من العراقيين؟

من منطلق معاناة العراقيين مع الاستبداد السياسي والأنظمة الاسبتدادية رفض مدونون عراقيون تأييد الحرب.

وفي سخرية مرّة، قال آخرون إن "العراق يتفرج لأول مرة حربًا على التلفزيون..



وهو الوحيد الذي يعرف عواقب الحروب وضرائبها".

وعلى ما يبدو فأنّ بوتين يذكر العراقيين بحروب النظام السابق خصوصًا وأنها تتزامن مع دفع العراق آخر المبالغ التعويضية للكويت وإعلانه الخروج من الفصل السابع.

استذكر مدونون تصريحات رئيس النظام السابق إبان اجتياحه للكويت، ورئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي حول الأزمة الأوكرانية.

لم يفُت المدونون التعليق على صعود أسعار النفط العالمية وتجاوزها حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

وأججت العملية الروسية في أوكرانيا مخاوف من اندلاع حرب أوسع ستعطل إمدادات النفط والغاز العالمية.

وصعد خام برنت إلى قرابة 104 دولارات مع حلول منتصف الظهيرة بتوقيت بغداد.

بمقابل ارتفاع أسعار النفط وما يعود به من فوائد للعراق، يبدو أن أزمة اقتصادية أيضًا تقلق العراقيين.

اقرأ/ي أيضًا:

الخطوط الجوية: عدد العراقيين في أوكرانيا مجهول ولم نتلق طلبًا للإجلاء

كيف تفاعل مدونون عراقيون مع اقتراب الحرب في أوكرانيا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستذكرين عواقب الحروب والاستبداد: تفاعل عراقي مع الحرب الروسية - الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستذكرين عواقب الحروب والاستبداد: تفاعل عراقي مع الحرب الروسية - الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).